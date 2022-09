Arredobagno, il polo ceramico civitonico sbarca al Cersaie 2022 a Bologna

La sostenibilità ambientale sarà il filo conduttore di tutti gli eventi del Cersaie 2022. All'appuntamento mondiale più importante per la ceramica, l'arredobagno, l'architettura e il design, che si apre domani a Bologna, il distretto industriale di Civita Castellana si presenta con nove aziende: Alice, Art Ceram, Flaminia, Olympia, Simas, Colavene, Axa, Colacril e Tamanaco. Offriranno al pubblico italiano e internazionale gli ultimi prodotti realizzati nei propri stabilimenti, dopo studi e ricerche che puntano sull'ecosostenibilità.

Tutti i marchi sono pronti a confrontarsi con la concorrenza italiana ed estera.«Il Gruppo Colamedici ha detto Laura Colamedici - è particolarmente affezionato all'appuntamento Cersaie: siamo felici di poter tornare e sicuri di trovare un rinnovato entusiasmo da parte dei visitatori italiani, ma anche stranieri. Ci presentiamo con i nostri 4 brand: Colavene Axa Colacril e Tamanaco. In uno scenario particolarmente complesso, come quello che stiamo vivendo, è difficile prevedere quali evoluzioni ci aspettano. Ritengo però che il nostro sia un punto di vista privilegiato. Il Gruppo Colamedici, infatti, ha radici e prospettive solide, che derivano dall'impegno di tutta la nostra famiglia nelle diverse aziende del Gruppo. Una presenza corale che nei momenti difficili è indispensabile per non perdere la bussola e mantenere saldi gli obiettivi. Siamo decisamente carichi e positivi»

Marco Giuliani, direttore generale Simas, parla delle novità: «Sebbene il protrarsi dei continui aumenti ha sottolineato - dei costi, gas in primis, Simas prosegue ad investire in ricerca per dare al mercato prodotti di design e di qualità, in linea con gli attuali criteri di sostenibilità. Al Cersaie siamo presenti con due inedite collezioni di lavabi, di cui una firmata dalla designer californiana Terri Pecora, e una nuova gamma cromatica».

A partire da domani, anche i produttori dell'arredobagno del polo viterbese che non sono presenti con i propri stand si trasferiranno a Bologna per allacciare nuovi contatti e prendere in esame le nuove tendenze-esigenze di mercato.Ugo Baldi