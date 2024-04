Civita Castellana, recuperato sciame di almeno 30 mila api da Valerio Turchetti nei pressi degli uffici Asl

VITERBO - Un nido d’api quasi da record, abitato secondo una stima da 30 mila, esemplari e stato scoperto e rimosso a Civita Castellana. Si è tramutato in naturalista e zoofilo, nonche apicoltore Valerio Turchetti (ex presidente dell'Ente Carnavale) che le ha prelevate con tutte le precauzioni del caso.

Le api avevano scelto, come luogo in cui stabilirsi, il muro di cinta della Cittadella della Salute in via Petrarca e sono state segnalate da alcuni passanti allarmati. E' partita la richiesta di aiuto ed ha risposto appunto Turchetti che è specializzato per passione anche nel recupero di sciami essendo lui stesso un apicoltore.

E' arrivato sul posto con tutta l’attrezzatura necessaria per catturare le api e ha inziato l'operazione recupero. «Non è stato molto impegnativo - ha raccontato Turchetti - anche se lo sciame era consistente. Ho impiegato almeno un ora e rimediato anche qualche puntura, però sono riuscito a recuperare tutto e ora per loro è stato trovato un riparo adeguato e spazioso».