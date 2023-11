Papa Francesco: «Non dimentichiamo Ucraina, Palestina e Israele»

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 01 novembre 2023 "Per favore, non dimentichiamoci della martoriata Ucraina, non dimentichiamoci della Palestina e di Israele. Non dimentichiamoci le tante altre regioni del mondo in cui la guerra è ancora così forte" lo ha detto Papa Francesco durante l'Angelus per la Festa di Ognissanti, in piazza San Pietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev