Il messaggio del Presidente Mattarella al Papa: l'appello alla fratellanza in un mondo diviso

In occasione dell'onomastico di Papa Francesco , il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio di auguri, evidenziando la rilevanza degli appelli del Papa alla salvaguardia dei legami di fratellanza in un periodo di grandi tensioni internazionali e violenze,. "Nessuno deve minacciare l'esistenza altrui," ha citato Mattarella, riferendosi a recenti dichiarazioni del Papa, sottolineando come tali principi siano essenziali per il mantenimento della convivenza umana. Gli auguri del Presidente riflettono l'apprezzamento e il sostegno del popolo italiano verso la missione del Pontefice, che continua a ispirare milioni di persone in tutto il mondo, indipendentemente dalla loro fede. Nonni e nipoti in Vaticano, anche Lino Banfi e Al Bano da Papa Francesco