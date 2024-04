Papa Francesco ripristina il titolo di Patriarca d'Occidente abolito da Ratzinger

Nel 2024, Papa Francesco ha reintegrato il titolo di "Patriarca d'Occidente" nell'Annuario pontificio, titolo precedentemente abolito da Benedetto XVI nel 2006. Questo titolo, che risale al 642 e venne inserito nell'Annuario Pontificio per la prima volta nel 1863, mirava a sottolineare la particolare relazione del Vescovo di Roma con la Chiesa latina, nonostante non implicasse una definizione territoriale o rivendicazioni ecclesiastiche. La decisione di Benedetto XVI era stata guidata dalla percezione del titolo come obsoleto e dalla volontà di evitare dibattiti ecumenici.

Papa Francesco torna a essere Patriarca d'Occidente, il titolo era stato abolito da Ratzinger