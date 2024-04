Futuro incerto per Padre Georg: probabile destinazione nei Paesi Baltici

Padre Georg, ex segretario di, potrebbe avere un futuro nei Paesi Baltici come nunzio apostolico, ma la sua missione si preannuncia complicata. I dubbi sulla sua capacità di gestire il delicato ruolo diplomatico persistono, rendendo il suo possibile incarico nei Paesi Baltici un compito non privo di sfide. Vaticano, il pasticcio di Padre Georg: per lui un futuro nei Paesi Baltici come nunzio ma i dubbi restano, avrà un compito difficile