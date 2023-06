Eco-Attivisti ai Musei Vaticani: la multa da pagare per aver incollato le mani sulla statua

Nell’agosto del 2022 i due eco-attivisti, Guido Viero e Maria Rosa Ester Goffi, si sono fisicamente incollati alla statua di Laocoonte nei Musei Vaticani. Secondo la leggenda Laocoonte era un sacerdote troiano che durante la guerra di Troia intimò i suoi concittadini a non far entrare il famoso cavallo all'interno delle mura. Il segnale d'allarme allora rimase inascoltato. Con quel gesto gli attivisti hanno chiesto di fermare la riapertura delle centrali a carbone e di cancellare il progetto di nuove trivellazioni. Nella speranza che l’appello non rimanesse inascoltato. Per questa azione comunque il tribunale ha condannato Guido ed Ester a 9 mesi di reclusione e 1500 euro di multa per danneggiamento “di monumento pubblico di inestimabile valore storico-artistico”. Photo: Shutterstock Music: Korben