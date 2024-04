Papa Francesco condanna il pettegolezzo nelle Comunità Religiose

Durante l'udienza con i partecipanti al Capitolo Generale dei Fratelli dell'Istruzione Cristiana di Ploërmel, Papa Francesco ha nuovamente esortato le comunità religiose a escludere il pettegolezzo. Il Pontefice ha sottolineato che la Chiesa funziona come una famiglia dove diversi carismi e vocazioni collaborano per la salvezza umana. "In questo bellissimo mistero di comunione, la vostra fiducia e il vostro impegno verso il ministero del Successore di Pietro sono essenziali," ha affermato il Papa. Ha incoraggiato i fratelli a collaborare strettamente con le diocesi in cui operano e con il fedele Popolo di Dio, evitando orgoglio, isolamento, divisioni e pettegolezzi. "Il pettegolezzo danneggia profondamente le comunità religiose," ha ribadito il Papa, suggerendo ironicamente come buon proposito quello di "mordersi la lingua" prima di parlare male degli altri. Firenze, Papa Francesco sceglie un parroco missionario