Allarme chiese vuote in Italia: uno shock culturale in atto

L'Italia, nazione con una ricca eredità cattolica, affronta oggi un cambiamento epocale: le chiese si svuotano e la fede vacilla, soprattutto tra le donne. Il sociologo Diotallevi lancia l'allarme su un fenomeno che, accelerato dal lockdown e dalla diffusione delle messe online, segna un punto di non ritorno per la Chiesa cattolica nel paese. L'Italia dalle chiese ormai vuote, per il sociologo Diotallevi tra poco sarà uno shock: le donne abbandonano di più la fede