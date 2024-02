Papa Francesco e Javier Milei, abbraccio a San Pietro

EMBED





Al termine delle celebrazioni per la canonizzazione della prima santa argentina "Mama Antula" nella Basilica di San Pietro, c'è stato un caloroso abbraccio tra il Papa e il presidente argentino Javier Milei. Dopo la messa, il Pontefice, accompagnato in sedia a rotelle, si è avvicinato a Milei, con il quale ha avuto uno scambio di battute dopo una calorosa stretta di mano. Milei incontrerà nuovamente il Papa domani. «È un momento molto importante per la storia argentina». Lo ha detto il presidente argentino prima della cerimonia di canonizzazione di María Antonia de San José de Paz y Figueroa in una cerimonia a San Pietro, presieduta dal Pontefice