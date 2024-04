La Via Crucis del Colosseo guidata da Papa Francesco: un momento di meditazione unica

Una serata speciale quella di venerdì 29 marzo dove i fedeli vivranno insieme la Via Crucis al Colosseo, un evento intensamente spirituale accompagnato dalle meditazioni personalmente scritte da Papa Francesco. Quest'anno, l'evento si distingue per una profonda riflessione interiore, seguendo il tema "In preghiera con Gesù sulla via della Croce". I testi, incentrati sull'esperienza di Gesù e sulle sofferenze del mondo odierno, cercano di ricollegarci al cuore della preghiera, lontano dalle polemiche degli anni passati. Un evento imperdibile che sottolinea l'importanza della preghiera nella preparazione al Giubileo 2025, segnando un momento di forte riflessione e spiritualità.