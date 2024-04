Papa Francesco perdona don Georg Gänswein: nuovo ruolo in diplomazia vaticana

Dopo mesi di tensione e incertezza, Papa Francesco ha deciso di perdonare don Georg Gänswein, l'ex segretario personale di Papa Benedetto XVI, nonostante le critiche mosse da quest'ultimo nel suo libro di memorie pubblicato il giorno dei funerali di Benedetto XVI. Questo gesto di misericordia apre una nuova pagina per don Georg, che sembra essere stato incaricato di assumere un ruolo nella diplomazia vaticana. La notizia, sebbene non sia stata ufficialmente confermata né smentita dal Vaticano, è stata diffusa dal quotidiano argentino La Nacion. Papa Francesco perdona padre Georg: la misericordia ha avuto il sopravvento, avrà un ruolo in diplomazia