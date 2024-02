Roma, De Rossi: «A volte il clean sheet racconta solo parte della storia»

Le parole del tecnico della Roma alla vigilia della partita contro il Feyenoord : «Il clean sheet a volte racconta una parte della storia. C’è stato a Frosinone e noi meritavamo di prendere gol ma la loro imprecisione e la grande serata di Svilar ci ha permesso di portare a casa un clean sheet che per come vedo il calcio io è una serata dove hai subito troppo. Paradossalmente con l’Inter dove abbiamo preso 4 gol nel primo tempo avevamo concesso di meno. Il clean sheet è importante perché ci darebbe la certezza di non essere eliminati nei tempi regolamentari però al di là di quello la squadra deve essere equilibrata. Non chiedo di essere ultra offensivi e dobbiamo essere precisi quando abbiamo la palla per tenerla spesso. Dobbiamo essere attenti in difesa, il Feyenoord crea gioco e segna e hanno subito gol solo con noi. Sono forti e qualcosa subiremo ma dobbiamo essere bravi e fare il nostro gioco».