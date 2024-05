Internazionali di Roma, Sinner: «A Parigi solo se sarò al 100%»

Jannik Sinner non sarà agli Internazionali d'Italia in programma a Roma dal prossimo 10 maggio. Un'assenza legata alle condizioni del tennista alle prese con un problema all'anca che lo ha costretto a ritirarsi all'Atp Masters 1000 di Madrid.

«Fa male non esserci, non solo a me ma anche ai tifosi, ma succede e bisogna accettarlo. Ho solo 23 anni e speriamo di poter giocare qui altri 15 anni», ha detto durante una conferenza stampa al Foro Italico in occasione del premio consegnato dalla stampa estera come miglior tennista dell'anno 2023. Poi precisa: "A Parigi giocherò comunque solo se sarò al 100%".