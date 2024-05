Lele Adani al Napoli Comicon: «La nazionale a EURO 2024? Non avrà solo cuore…»

Lele Adani al Napoli Comicon tra calcio, videogiochi, del mercato delle figurine (in particolare della collezione ufficiale UEFA EURO 2024) in un evento targato COMICON e TOPPS, ha raccontato la sua passione per Holly e Benji e fatto un pronostico sull’Italia per gli EURO 2024. (Servizio a cura di Eva Carducci)