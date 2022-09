Elezioni, la stampa straniera annuncia vittoria di Meloni. I titoli dal New York Times alla Bbc

(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2022 Elezioni, vince Giorgia Meloni. Ecco i titoli della stampa straniera I titoli dei principali organi d'informazione straniera sul voto in Italia, dal New York Times, al Washington Post, passando per Figarò e El Pais, ecco come la stampa annuncia la probabile vittoria della coalizione di centrodestra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev