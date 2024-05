Ue, De Meo (FI): Su Transizione eco e digitale non si torna indietro ma meno ideologia

Ue, De Meo (FI): Su Transizione eco e digitale non si torna indietro ma meno ideologia Roma, 06 mag (GEA) - “Abbiamo una linea tracciata, che non può essere cancellata. Parlo di sfide come le transizioni verde e digitale, che devono però essere riviste alla luce di ciò che è accaduto e che ha avuto un impatto su tutte le dinamiche del Pianeta. Quindi, dobbiamo insistere ma con un ambientalismo che non diventi ideologico, con il pragmatismo, perché la sostenibilità ambientale venga declinata anche da un punto di vista sociale, economico e produttivo”. Lo dice l'Eurodeputato di FI, Salvatore De Meo, al #GeaTalk. La sfida è “rendere la nostra Europa sempre più autonoma e competitiva: solo in questo modo saremo in grado di poter essere seduti al tavolo che conta, alla pari e non in maniera subalterna rispetto ad altri continenti – aggiunge -. Perciò non possiamo non guardare a tutto ciò che riguarda l'autonomia alimentare e l'autonomia energetica, conservando le nostre prerogative e i nostri valori”.