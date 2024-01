Meloni a Conte: «È finita stagione soldi al vento per pagare campagne elettorali»

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2024 "Abbiamo dimostrato che la stagione dei soldi gettati al vento per pagarsi le campagne elettorali". Lo ha detto la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, rispondendo in Aula alla Camera dei deputati ad un'interrogazione sulle iniziative volte ad apportare, nell'ambito del negoziato tra le istituzioni europee, modifiche all'accordo sulla riforma del Patto di stabilità e crescita raggiunto in sede Ecofin a dicembre 2023. Il deficit italiano al 5,3 per cento "è causato soprattutto dalla ristrutturazione gratuita delle seconde delle terze case", ha concluso. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev