Energia, De Meo (FI): Sì a nucleare nuova generazione senza dimenticare rinnovabili Roma, 06 mag (GEA) - "Io sono per il sì al nucleare". Lo dice l'eurodeputato di FI, Salvatore De Meo, al #GeaTalk. "Non possiamo escludere che il nucleare di nuova generazione possa essere uno strumento per arrivare alla neutralità climatica - aggiunge -. Questa nostra predisposizione non intende assolutamente rinunciare all'obiettivo primario di raggiungere l'autonomia con le rinnovabili, ma sempre per il pragmatismo che ci caratterizza, nel rispetto della sicurezza e con l'impatto ambientale più contenuto e non paragonabile al vecchio nucleare di cui tutti abbiamo memoria all'indomani del referendum del 1987, oggi abbiamo il dovere di aprire gli orizzonti". Inoltre, "le conclusioni del G7 Ambiente sono coerenti con il quadro della tassonomia energetica europea, che lascia i singoli Stati liberi di poter definire un piano energetico che faccia riferimento ad un mix di fonti che non possono essere evidentemente solo quello rinnovabili".