La Russa: «Sarebbe bello avere leva militare facoltativa»

“Il ritorno alla leva obbligatoria avrebbe senso? Purtroppo, o per fortuna no. Purtroppo, perché sarebbe bello se tutti potessero scegliere di fare qualche periodo di militare. Per fortuna perché non vorrei fosse un obbligo per chi non sente quel desiderio”. Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa a margine della presentazione del libro del marò Massimiliano Latorre a Milano . “Di fatto - continua La Russa - io ho sempre proposto un periodo di 40 giorni volontario quindi chi vuole può stare 40 giorni e respirare il clima e i valori delle forze armate per un periodo breve ma formativo. Io l’ho proposta questa cosa ma non si è realizzata anche perché ha un costo però credo sarebbe bello anche per avere una sorta di riserva militare che speriamo non serva mai ma è bene avere”. (LaPresse)