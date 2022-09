Lollobrigida (FdI): «Meloni leale e seria, a centrodestra ampia maggioranza per governare»

Esulta FdI che diventa nettamente il primo partito italiano con il 26 per cento di consensi, seguito dal Pd che con il 19,4% (addirittura le prime proiezioni al Senato lo danno al 18,1%) non sfonda il tetto cercato del 20%. Exploit invece del Movimento Cinque stelle che rimane il terzo partito italiano con il 16,5 per cento. Crolla la Lega all'8,5 per cento tallonata da Forza Italia data all'8%.

E così la coalizione di centrodestra stravince e Giorgia Meloni si prende l'Italia. «Giorgia si è dimostrata coraggiosa, leale e seria nella conduzione di un'opposizione costruttiva e patriottica. Io credo che al governo sarà questa la linea che continueremo ad affermare. Con questi numeri possiamo governare». Sono le parole Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fdi alla Camera, parlando a 'Porta a Portà in diretta dall'Hotel Parco dei Principi, location scelta da Meloni per la notte elettorale.

Meloni, da Vox a Orbán fino a Le Pen: i sovranisti in Ue esultano. «Una lezione all'Europa»

Giorgia Meloni verso Palazzo Chigi: «Ora rompiamo il tetto di cristallo» https://t.co/WI5TpKOhhO — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) September 25, 2022

«Il dato che emerge, se verrà confermato - ha detto Lollobrigida - vede il centrodestra in ampia maggioranza. Quindi crediamo di poter dimostrare agli italiani quanto valiamo al governo dopo averci premiato all'opposizione. Aspettiamo gli spogli, che escano delle proiezioni credibili, dopodiché le commentiamo. Siamo ottimisti, lo siamo stati in tutta la campagna elettorale perché il consenso delle persone intorno a noi si è sentito. È un dato oggettivo che Fdi è stato un punto di riferimento, per noi qualsiasi risultato superiore a quello della volta scorsa è un ottimo risultato».