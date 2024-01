Agcom, ecco il decalogo per gli influencer

L'ha approvato linee guida per gli influencer, mirate a regolare il rispetto del Testo unico sui servizi di media audiovisivi. Le direttive includono divieti di violenza, odio, discriminazione, e richiedono una corretta rappresentazione dell'immagine della donna. Gli influencer con almeno un milione di follower e un valore di engagement rate del 2% sono soggetti alle norme. Devono evitare tecniche subliminali, rispettare norme sulla pubblicità, presentare fatti in modo veritiero, contrastare la disinformazione online, e rispettare le norme sul diritto d'autore. Le sanzioni per violazioni vanno da 10.000 a 250.000 euro per la trasparenza pubblicitaria e da 30.000 a 600.000 euro per gli obblighi di tutela dei minori. Un tavolo tecnico definirà ulteriori misure e codici di condotta con la partecipazione di associazioni di influencer, piattaforme social e agenzie di influencer marketing.