Usa, orso se la gode in una vasca jacuzzi in California

Una scena divertente si è presentata davanti alla polizia a Burbank, città nella California meridionale a 10 miglia da Los Angeles. Gli agenti hanno trovato un orso seduto comodamente in una vasca idromassaggio dietro una casa in in un quartiere residenziale. L'animale era alla ricerca di un bagno rinfrescante vista l'ondata di calore che ha colpito il sud-ovest degli Stati Uniti per tutto il mese di luglio. (LaPresse)