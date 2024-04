Casa Montecarlo, avvocato Fini: «Siamo fiduciosi nell'appello»

"Siamo soddisfatti nella misura in cui viene assolto da tutti i capi di imputazione. Rimane soltanto una residua ipotesi legata all'autorizzazione alla vendita della casa di Montecarlo. Siamo sicuri che anche questo verrà chiarito in appello". Così Michele Sarno, avvocato di Gianfranco Fini, dopo la condanna dell’ex presidente della Camera a 2 anni e 8 mesi per concorso morale in riciclaggio per aver autorizzato la vendita della casa di Montecarlo, lasciato in eredità ad An dalla contessa Colleoni. "Siamo fortemente fiduciosi che in appello anche questo piccolo segmento cadrà", sottolinea l'avvocato Francesco Caroleo Grimaldi. (LaPresse)