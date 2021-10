Nairobi, elefante beve da un tubo come un essere umano: la scena è esilarante

Nairobi, Kenya. Questo elefante ha un'abitudine un po' bizzarra: beve l'acqua direttamente da un tubo proprio come un essere umano. Il suo nome è Lemeki, è stata salvata appena nata dopo essere stata travolta dal fiume Mara durante un'alluvione. Quella brutta esperienza per fortuna non le ha fatto perdere la voglia di giocare con l'acqua: eccola mentre sguazza e si diverte con gli altri elefanti. Questi animali di solito non hanno preferenze particolari: bevono ovunque, persino dalle piscine fangose. Non Lemeki, naturalmente: lei preferisce l'acqua cristallina che esce direttamente dal tubo.