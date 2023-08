La fuga del pellicano Giuliano dallo zoo di Lignano: "catturato" sulla spiaggia a Bibione

La fuga del pellicano Giuliano del Parco zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro è durata soltanto ujna giornata. L'animale era riuscito ad allontanarsi lunedì subito segnalato dal personale della struttura. Di Giuliano non si è più trovata traccia sino a oggi quando Giuliano è stato avvistato, sulla spiaggia di Pluto, dedicata agli amici a quattro zampe, raggiunta con un volo in solitaria.

Il Pellicano Giuliano a Bibione

La sua presenza non è di certo passata inosservata sulla spiaggia. Tra lettini e ombrelloni della spiaggia di Pluto, Giuliano ha fatto una specie di passeggiata turistica, forse incuriosito dagli animali a quattro zampe che affollano quel tratto di litorale. «Abbiamo subito capito che si trattava del pellicano fuggito dalla vicina Lignano – spiega Franca, titolare della spiaggia di Pluto – così abbiamo allertato i soccorsi». Sull'arenile, a due passi dal faro, sono arrivati gli agenti della polizia locale assieme al personale del Parco zoo. Giuliano è stato catturato grazie anche alla Guardia costiera ausiliaria e messo in una gabbia per essere trasferito a Lignano dove è stato ricollocato nell'area a lui dedicata. Fuga terminata.

