Cina, mai così tanti uccelli migratori all'isola Hainan: le immagini spettacolari

Oltre 32mila esemplari e 71 nuove specie: la migrazione di uccelli acquatici nell'isola Hainan in Cina quest'anno è stata da record. Lo riporta la Hainan Bird-Watching Society, che ha condotto un'indagine con ricerche dal 7 al 9 gennaio, coprendo 74 habitat costieri di uccelli acquatici per comprendere meglio le loro specie, il numero e la distribuzione.



Durante la ricerca, gli esperti hanno registrato quattro specie di uccelli selvatici posti sotto protezione nazionale di prima classe, tra cui gambecchi becco a spatola, spatole dalla

maschera nera, piro-piro e gabbiani becconero. Tra gli esemplari osservati anche una rarissima specie in via d'estinzione: il gambecchio becco a spatola, classificati come «a rischio critico» dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura.

Sull'isola ogni anno la migrazione è uno spettacolo



Caratterizzata da molte zone umide, l'isola di Hainan è famosa per il clima tropicale, le località balneari e l'entroterra montuoso ricoperto di foreste e di mangrovie. E' un'importante destinazione di svernamento per gli uccelli acquatici che migrano lungo la rotta Asia orientale-Australasia.