Traveller Review Awards 2022: Matera è al primo posto dei luoghi più accoglienti al mondo

Ha fatto da sfondo a film di successo, e le sue abitazioni scavate nella roccia ne hanno fatto un sito Patrimonio Mondiale dell'UNESCO: Matera è stata eletta la città più accogliente del 2022. Ha battuto la concorrenza di Bled (Slovenia), Taitung (Taiwan), Nauplia/Nafplio (Grecia) e Toledo (Spagna).

La classifica è stata annunciata da Booking.com che ha attinto a oltre 232 milioni di recensioni verificate di viaggiatori reali. Un totale di 1.261.273 fornitori di alloggi, punti di noleggio auto e fornitori di taxi prepagati in 220 Paesi e territori in tutto il mondo sono stati premiati con un Traveller Review Award 2022, di cui oltre 160 mila in Italia. Se si parla di alloggi, l'Italia è in testa alla classifica con il maggior numero di strutture premiate con un award nel 2022 (162.272), seguita da Spagna (93.130), Francia (89.186), Croazia (58.630), Germania (69.702), Russia (59.661), Regno Unito (53.623), Brasile (46.928), Stati Uniti (43.417) e Australia (18.663) che completano la top ten.

I viaggiatori continuano a preferire appartamenti e posti unici dove soggiornare

Per il quinto anno consecutivo, gli appartamenti occupano il primo posto nei Traveller Review Awards 2022 come tipologia di struttura più premiata a livello globale, con 561.843 partner riconosciuti per il loro impegno. Gli hotel si aggiudicano il secondo posto con 172.530 strutture premiate, seguiti dalle case vacanze (148.962), dagli affittacamere (98.466) e dai B&B (79.859). Quando si tratta di case, appartamenti e altri posti unici in cui soggiornare, l'Italia guida la classifica con il maggior numero di strutture premiate (144.658), con Spagna (83.654), Francia (79.278), Croazia (57.629) e Germania (56.977) che completano la cinquina.

A livello locale nella top 3 delle tipologie di alloggio preferite dagli italiani troviamo gli appartamenti (66.457), i B&B (27564) e le case vacanze (21425)

Uno staff cordiale e accogliente fa la differenza

Analizzando gli aspetti individuali del soggiorno che gli ospiti hanno apprezzato di più presso le strutture che hanno ricevuto un Traveller Review Award 2022 (ben 1.259.594), il personale (punteggio globale 9,0; punteggio locale 9,1) la pulizia (punteggio globale 8,9; punteggio locale 9.0) e la posizione (punteggio globale e locale 8,9) hanno ricevuto i punteggi medi più alti sia a livello globale che locale. Questi elementi si posizionano ben al di sopra di altri aspetti come i servizi o il rapporto qualità-prezzo, a dimostrazione dell'importanza delle interazioni con lo staff durante il soggiorno, nonché della salute e dell'igiene, specie alla luce della continua evoluzione della pandemia di Covid-19.