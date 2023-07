Croazia, fine del paradiso low cost: prezzi alle stelle dopo l'introduzione dell'euro, dalle case al caffè al bar

Dopo l'arrivo dell'euro la Croazia, una delle mete turistiche più gettonate per le vacanze estive, i prezzi hanno subito forti rialzi. Per alcuni prodotti e servizi, si registra persino un raddoppio. Senza più kune, insomma, la Croazia smette di essere il paradiso low cost che conoscevamo fino a pochissimo tempo fa.

Croazia mai più meta low-cost per le vacanze? Ecco come stanno cambiando i prezzi con l'euro

Sono i generi alimentari ad aver subito l'impennata più consistente: dal pane alla frutta e il pesce, fino al caffé e alla pizza. Anche gli alloggi per le vacanze sono diventati molto più cari rispetto a un'estate fa, quando non c'era l'euro.

Sui siti di informazione locali, quelli più vicini al confine italiano e croato, si rincorrono da giorni i focus sui nuovi prezzi pazzi. Nei gruppi Facebook dedicati agli habitué della vacanza in Croazia sono cominciati a spuntare scontrini che dimostrano i rincari. Per una pallina di gelato si possono spendere anche 2 euro, in alcuni casi anche di più.

Per un caffè a Rovigno bisogna sborsare 2,10 euro. Lo spritz costa anche 7 euro. C'è chi dirà che sono prezzi normali. Il punto è che chi andava in vacanza in Croazia non aveva mai visto prezzi così.