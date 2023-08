A Terni fondazione Aiutiamoli a vivere e rappresentanti del governo ucraino fanno il punto su aiuti, ristrutturazioni e accoglienza dei bambini

Sono arrivati ieri a Terni, ospiti della fondazione Aiutiamoli a vivere, i rappresentanti della regione ucraina Transcarpazia: Myroslav Biletskyy, vice-governatore del Consiglio regionale, Eva Yakjusheva, deputata regionale e Yulianna Bed. Con loro della Fondazione, presente il presidente Fabrizio Pacifici, ha fatto il punto sulla ristrutturazione delle strutture sanitarie in Ucraina ai fini riabilitativi dei soldati provenienti dal fronte ed accolti nell’Ospedale di Yasinia e sulla formazione professionale in ambito edile con la Scuola Edile Tesef di Terni oltre ad approfondire la possibilità di introdurre tecnologie innovative sia in ambito sanitario sia in ambito edile.

La fondazione Aiutiamoli a Vivere ha colto l’occasione per continuare a discutere con i rappresentanti del Governo ucraino della necessità e delle emergenze emerse nelle missioni affrontate dalla stessa fondazione per portare gli aiuti umanitari raccolti in Italia.

Ha inoltre manifestato la disponibilità delle famiglie italiane aderenti e di grande esperienza per l’accoglienza temporanea terapeutica di bambini bielorussi, ad accogliere i bambini ucraini con la stessa modalità ormai ampiamente collaudata ed efficace.

Infine con la delegazione del governo ucraino ci si è dato appuntamento ad Uzhorod (capoluogo della Regione della Transcarpazia) nell’ambito dell’ulteriore invio di aiuti umanitari previsto per metà settembre.