Vacanze a ottobre, un milione di italiani in partenza: le mete più gettonate dal mare agli agriturismi

Svago all'aria aperta, relax, anche sapori. E costi più bassi. Sono le mete montane a trainare il turismo di ottobre. E il suo trend. Le vacanze autunnali, infatti, sembrano ormai una consuetudine per molti nel nostro Paese. Secondo un'indagine di Coldiretti/Ixè, il numero di quanti scelgono di andare in vacanza in questo periodo è in aumento.

Gli italiani in vacanza saranno 1 milione

Oltre 1,1 milioni di italiani nel 2023 ha scelto di partire nel mese di ottobre.

Tra i fattori determinanti, il caldo anomalo delle ultime settimane, lo scarso affollamento e i costi più bassi dei soggiorni. Pur importante, il fattore economico non è quello determinante. A pesare molto è la ricerca di relax e tranquillità. E il turismo, non a caso, in questa stagione è orientato prevalentemente verso i luoghi di montagna, stando alla ricerca. A conquistare è il mix tra escursioni all'aria aperta e buona cucina, che include la possibilità di seguire tradizioni legate alle vendemmia o alla raccolta delle olive. Le opportunità non mancano. In Italia esistono oltre 24mila agriturismi. L'84% è in aree collinari e montane, il 16% in pianura.

Le mete più gettonate dal mare agli agriturismi

Tra i vacanzieri autunnali non mancano gli amanti del mare, alla ricerca di un'occasione per fare ancora un tuffo prima dell'inizio della stagione fredda. Tra le mete più gettonate, la Liguria, in particolare Monterosso, e la Toscana, specialmente Viareggio. Partenze anche per le Marche, con Senigallia, per la Puglia e la Calabria, con Tropea.

Ad oggi, secondo Coldiretti sono 37,5 milioni gli italiani che hanno trascorso una vacanza durante l’estate 2023.