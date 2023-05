Voli, come risparmiare? L'analisi: «Mai prenotare di venerdì e volare sempre di mercoledì». Ecco quando conviene fare i biglietti

Come si trova e quando comprare il volo migliore? Regola numero uno: non bisognerebbe mai prenotare voli il venerdì e bisognerebbe viaggiare sempre il mercoledì. Chi lo dice? Gli esperti di Expedia.

Se anche voi state cercando la meta, e il volo migliore, per andare in vacanza ecco i consigli per accaparrarsi le tariffe aeree più convenienti.

Analizzando milioni di voli e prenotazioni, i risultati mostrano che il momento migliore per acquistare è la domenica, mentre il venerdì è il peggiore.

Quando prenotare? Meglio la domenica. Quando volare? Meglio il mercoledì. Prenotare un viaggio l'ultimo giorno della settimana può far risparmiare fino al 15% sul costo del biglietto aereo.

Al contrario, prenotare il venerdì potrebbe invece aggiungere circa il 5% al costo totale, dato che i prezzi vengono fatti salire dalle famiglie che pianificano vacanze last minute per il fine settimana.

Gli analisti hanno anche scoperto che i viaggiatori che hanno programmato il loro viaggio il mercoledì rispetto alla domenica o al lunedì hanno risparmiato fino al 15% sui voli nazionali e il 10% sui viaggi internazionali.

