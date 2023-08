Bimbo di 11 mesi ha già visitato 23 Paesi in tutto il mondo, la mamma: «Non è così difficile viaggiare con un neonato»

È davvero una bella vita per questo bambino. A soli 11 mesi, Atlas Montgomery ha visto più mondo di quanto la maggior parte della gente vedrà in una vita, poiché ha già visitato 23 paesi con i suoi genitori Becs Lewis, 29 anni, e Will Montgomery, 31. «Non mi era mai venuto in mente che potessi viaggiare con un bambino. Sembrava così irrealistico, ma non è così difficile», ha detto la mamma al tabloid “South West News Service”. La famiglia, tre persone, che vive nel Regno Unito, ha viaggiato in giro per l'Europa in camper da quando il bambino aveva sei settimane, approfittando del congedo di maternità di Lewis fino all'inizio di novembre.

Il viaggio del bimbo di 11 mesi

«È stato fantastico: puoi vedere ogni piccola parte della sua crescita. È fantastico poter viaggiare solo noi tre», ha aggiunto Lewis. Atlas ha imparato a gattonare mentre era in Svizzera, gli è nato il suo primo dentino in Norvegia e ha iniziato a mangiare cibi solidi in Francia.

La famiglia ha documentato il viaggio sulla propria pagina Instagram, che sperano di mostrare ad Atlas quando sarà più grande. Prima di iniziare il viaggio, i due hanno messo da parte i soldi, vendendo la maggior parte dei loro averi e terminando il contratto di locazione con una casa in affitto. Hanno scelto di viaggiare in modo intelligente e con un budget limitato, spendendo solo circa 4 euro al giorno per il cibo. «Ci siamo limitati a un pasto fuori per destinazione, a parte l’Italia, dove siamo impazziti per tutto il cibo fantastico!», ha precisato la Lewis. Finora, alcune delle loro destinazioni preferite sono state le Alpi francesi e il Lussemburgo. Ma l'Italia è un'altra storia: «Abbiamo amato l'Italia per la sua cultura e tutta la sua storia»