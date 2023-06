Moby, a Olbia il traghetto più grande del mondo: inaugurazione con Sofia Goggia, Giorgia Palmas e i Gipsy King

Battesimo ufficiale al porto di Olbia per Moby Fantasy. La nuova ammiraglia e 23esima nave della compagnia è entrata in servizio sulla tratta Livorno-Olbia domenica 18 giugno imbarcando i primi clienti, seguita in autunno dalla gemella Moby Legacy che ha recentemente superato con successo le prove in mare. L’arrivo dei due traghetti, entrambi costruiti nei cantieri cinesi di Guangzhou, rafforza il piano industriale di crescita della compagnia leader nel trasporto merci e passeggeri nel Mediterraneo e la loro entrata in servizio avrà importanti ricadute sul territorio sia toscano che sardo generando un impatto occupazionale di 500 nuovi posti di lavoro tra diretti e indotto.

Achille Onorato, Amministratore Delegato di Moby ha commentato: «Il battesimo di Moby Fantasy rappresenta per tutti noi un nuovo inizio, non è un punto di arrivo ma un punto di partenza per guardare al futuro con entusiasmo e con la consapevolezza di aver compiuto un percorso virtuoso di ristrutturazione che ci consentirà di crescere e di consolidare il nostro mercato. Attendiamo in autunno l’arrivo della seconda nave, Moby Legacy, che sarà impiegata sulla rotta per la Sardegna offrendo a questa splendida isola l’opportunità di essere servita dalla flotta più giovane e più sostenibile in mare. La realizzazione di queste due navi risponde in primis a criteri di sostenibilità, ambientale ma anche sociale che sono certo saranno riconosciuti e apprezzati dai nostri clienti».

La nave dei record

Al comando del genovese Massimo Pinsolo e con i suoi 119 membri di equipaggio, Moby Fantasy è una nave da record che consente il doppio della capacità di un qualsiasi traghetto oggi in servizio nel Mediterraneo. Con i suoi 237 metri di lunghezza per 33 di larghezza e una stazza lorda di 69.500 tonnellate, può trasportare fino a 3.000 persone che alloggeranno nelle 441 cabine tutte con standard da nave da crociera, e grazie agli oltre 3.800 metri lineari di garage può trasportare fino a 1.300 auto o 300 camion; la potenza dei 4 motori di ultima generazione è di 10,8 megawatt ciascuno, per una velocità di crociera di 23,5 nodi, con punte di 25.

La cerimonia di battesimo

La tradizionale cerimonia di battesimo si è svolta nel porto di Olbia, alla presenza di una madrina d’eccezione Sofia Goggia, sciatrice italiana, campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018 e vice campionessa olimpica a Pechino 2022, 4 volte vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera oltre che di 2 medaglie mondiali, simbolo della determinazione e del coraggio.

Le camere

A condurre la serata di gala alla presenza di ospiti e rappresentanti delle istituzioni, Giorgia Palmas, showgirl e attrice sarda, accompagnata dall’attore comico Alessandro Siani; dopo i fuochi d’artificio la festa è proseguita sulle note coinvolgenti dei Gipsy Kings e del celebre DJ tedesco Fritz Kalkbrenner.

Un design dalle geometrie lineari, moderne e minimal caratterizza tutta la nave. Colori tenui e ampi spazi luminosi creano uno spazio che favorisce confort e relax. Moby Fantasy è dotata di 7 punti ristoro tra cui due bar, un bistrot, una “bottega”, un ristorante à-la-carte grill dedicato al fondatore Achille Onorato che serve piatti di carne alla griglia cucinati a vista e un’ampia carta dei vini, oltre a un’area dedicata ai bambini. Lungo entrambi i lati della nave corrono due promenade arredate con poltrone e divani; a poppa trova spazio la sala poltrone con 403 posti a sedere “big size”, reclinabili e accessoriate con prese usb. Le 441 cabine distribuite su quattro diversi ponti (7-10) sono di varie tipologie tra cui 18 suite V-Class con room service e colazione gourmet servita al ristorante, 11 cabine per passeggeri a ridotta mobilità con ascensore dedicato. 46 cabine sono state ideate appositamente per coloro che viaggiano con i loro animali domestici: pavimenti in linoleum per favorire l’igienizzazione, sistema di areazione potenziato e kit dedicato agli amici a quattro zampe.