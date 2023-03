Santo del giorno oggi 24 marzo: Santa Caterina di Svezia, la nobile figlia di Santa Brigida scampò alla morte grazie a un cervo e salvò Roma dalla piena del Tevere

Santo del giorno oggi 24 marzo: Santa Caterina di Svezia. Seconda degli otto figli della mistica Brigida (proclamata Santa) Katarina Ulfsdotter nacque nel 1331 in Svezia. Data in sposa giovanissima al nobile Edgar von Kyren, lo convinse a vivere in castità. La ragazza seguì ben presto le orme della madre sulla via della preghiera e del servizio. Nel 1350 era a Roma con lei in occasione dell'Anno santo e in quei giorni venne raggiunta dalla notizia della morte del marito. Da allora condusse una vita monacale in particolare nei conventi fondati dalla madre in Svezia su ispirazione di San Bernardo di Chiaravalle. Durante i pellegrinaggi, spesso insieme alla madre, rischiò di morire più volte, ma scampò alla morte grazie all'intervento di un cervo.

La piena del Tevere

Tornata a Roma per seguire il processo di baetificazione della madre, morta nel 1373, salvò la città da una piena disastrosa del Tevere che aveva rotto gli argini. Un miracolo poi raccontato in un affresco nella chiesa romana dedicata a Santa Brigida in piazza Farnese, attigua alla casa in cui abitarono madre e figlia sante.

Nel 1380 venne nominata badessa del monastero di Vadstena dove morì l'anno seguente. Santa Catarina di Svezia protegge le donne dagli aborti spontanei e le città dalle inondazioni.

Dal Catalogo generale dei beni culturali. Dipinto a tempera di Attilio Palombi (1895) su muro della Chiesa romana di Santa Brigida raffigurante Santa Caterina di Svezia (figlia di Santa Brigida) che ferma inondazione del Tevere.