Santo del giorno oggi 19 marzo: San Giuseppe, patrono della buona morte. La festa del papà

Santo del giorno oggi 19 marzo: San Giuseppe. Sposo di Maria e padre putativo di Gesù, gode dal IX secolo di una vastissima devozione sfociata in particolare nella richiesta di protezione dei moribondi cristiani, da qualche anno riassunta nell'espressione "buona morte" ricordata anche da Papa Francesco. In questo giorno si celebra anche la Festa del papà, finita, come altre ricorrenze religiose, per alimentare forti interessi commerciali.

Marito devoto e padre affidabile

Di lui non esiste un'agiografia rigorosa e attendibile, l'evangelista Marco non lo cita neppure e solo Matteo ne indica la professione: carpentiere e, per esteso, falegname. Uomo giusto e saggio, devoto marito di Maria, padre ed educatore del Figlio di Dio e anche coraggioso perché guida la fuga in Egitto che gli è stata suggerita da un angelo per salvare il piccolo Gesù dalle persecuzioni di Erode. Le scarne notizie su Giuseppe, fonte di ispirazioni anche di artisti fra i quali Guido Reni, cessano però in concidenza con l'inizio della vita pubblica del figlio.

Per deduzione si pensa che Giuseppe sia morto proprio in questo periodo con il conforto della presenza e della preghiera della moglie e di Gesù. Il decollo definitivo della vocazione nel 1.400, con la festa di San Giuseppe voluta di precetto già da papa Gregorio XV nel 1621 mentre Pio IX lo proclamò patrono della Chiesa universale.