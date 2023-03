Santo del giorno oggi 22 marzo: Santa Lea di Roma. Giovane, bella, nobile e ricca, rinunciò alle nozze con il console per aiutare i poveri. È patrona delle vedove

Santo del giorno oggi 22 marzo: Santa Lea di Roma. Visse nella capitale nel IV secolo trascorrendo la prima parte dei suoi anni fra gli agi e le ricchezze di una nobile famiglia. Restò vedova ancora ventenne e in tanti chiesero la mano di quella bella e facoltosa romana: il candidato fu ben presto trovato nel console Vezzio Agorio Protestato.

Con grande sorpresa Lea scelse invece una vita di preghiera e castità e di assistenza ai poveri ritirandosi prima nella comunità sull'Aventino di un'altra nobildonna, Marcella, che aveva ugualmente scelto di vivere fra gli indigenti come indicato dal futuro san Girolamo e poi in quella Ostia. Della vita al servizio dei poveri seguita da Lea sappiamo grazie a una lettera di Girolamo a Marcella: in essa si descrive l'infaticabile opera caritatevole della donna che veste abiti di tela di sacco e sopravvive con poco cibo, divisa fra l'assistenza ai poveri e la preghiera. Morì a Ostia nel 384 e fin da subito fu vasta la devozione nei suoi confronti. Santa Lea è patrona delle vedove.