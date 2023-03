Ospedale Bambino Gesù, Tiziano Onesti è il nuovo presidente: chi è il professore di Roma Tre

Il Papa ha scelto il nuovo presidente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Si tratta di Tiziano Onesti, già revisore dei conti dell'ospedale vaticano e considerato uomo di fiducia del cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin. È infatti lui che in base ai poteri conferitigli dal pontefice ha nominato Onesti. Il nuovo presidente resterà in carica per i prossimi 3 anni, con efficacia dal primo aprile 2023.

Nella biografia diffusa dal vaticano si legge che è nato a Rocca di Papa nel 1960 ed è Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università di Roma Tre. Durante la sua attività accademica, in parallelo, ha ricoperto vari incarichi di amministrazione e controllo presso primarie società commerciali (tra le quali Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Eni, Telecom, Gruppo Editoriale L’Espresso, Aeroporti di Puglia) ed enti non profit.

Dal 2017 Onesti faceva parte del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ospedale e la sua nomina fa seguito alle dimissioni presentate a inizio febbraio dalla Mariella Enoc, 79 anni, che ricopriva l’incarico di Presidente dal 2015. Enoc viene nominata contestualmente Consultore per i progetti di sviluppo dell’Ospedale per il tempo necessario. «L’avvicendamento avviene in un periodo di grande crescita per l’Ospedale, con molte iniziative in corso, tra le quali la nuova sede, il processo di digitalizzazione ed il rafforzamento del nuovo modello organizzativo, continuando a valorizzare le competenze manageriali ampiamente presenti nell’Ospedale».