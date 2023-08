Ostia, truffa in spiaggia: vestiti da clown per raccogliere fondi derubano i bagnanti

Truffa in spiaggia. Succede sulle spiagge di Ostia e del litorale romano (da Fregene a Santa Severa, passando per Ladispoli, Passoscuro, Maccarese, San Nicola e Campo di Mare). Finti clown si avvicinano ai bagnanti e chiedono donazioni spacciandosi per volontari dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù. E c’è di più: dicono di lavorare per portare un sorriso ai bambini malati, per sfruttare la sensibilità delle persone. E se ricevono una donazione rilasciano persino una ‘regolare’ ricevuta. La cosa smentita dal segretario della Fondazione Bambino Gesù Onlus Francesco Avallone: «Il nostro ospedale non ha autorizzato un’iniziativa simile, né ha mai promosso richieste porta a porta, al telefono, per strada, o sotto l’ombrellone. Nella nostra fondazione la raccolta fondi avviene sempre in modo tracciabile, quindi mai con soldi in contanti. Raccolte comunque sempre verificabili sul sito ufficiale dell’ospedale pediatrico». Truffe che si sarebbero verificate anche nei negozi limitrofi e che l’Ospedale ha “denunciato” postando un ulteriore chiarimento sul suo profilo ufficiale: «Ci segnalano la presenza in questi giorni, ad Ostia, di impostori che chiederebbero soldi ai negozianti a favore dell’Ospedale. In particolare inviterebbero le persone ad acquistare dei ticket - al costo di 20-30 euro, con rilascio di “ricevuta” – per effettuare una visita medica con uno specialista del Bambino Gesù e a partecipare a una raccolta di giocattoli usati e peluche per i bambini dell'Ospedale.Si tratta chiaramente di iniziative NON autorizzate, per le quali abbiamo già allertato le autorità competenti. L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù non prevede, infatti, raccolte di fondi one by one, per strada o al telefono. Le uniche raccolte autorizzate sono quelle promosse direttamente dalla Fondazione Bambino Gesù Onlus. Gli strumenti di raccolta fondi a favore dell’Ospedale (bonifico bancario, bollettino postale, carta di credito, PayPal) sono tutti tracciabili e verificabili sul sito www.fondazionebambinogesu.it o scaricando l’App della Fondazione Bambino Gesù per smartphone o tablet. Per sostenere l’Ospedale in qualsiasi momento e per qualsiasi informazione o dubbio sulle richieste di donazione, rivolgetevi alla Fondazione Bambino Gesù Onlus chiamando lo 06 6859 2946 oppure inviando una email a info.fond@fondbg.it. La donazione è un gesto d'amore che deve essere fatto in sicurezza“.