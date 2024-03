Cento anni dell'ospedale Bambin Gesù, Papa Francesco benedice il personale

(Agenzia Vista) Roma, 16 marzo 2024 Si è tenuta in Vaticano, in Aula Paolo Sesto, l'udienza con Papa Francesco in occasione dei cento anni dell'Ospedale Bambin Gesù. Il Papa non ha letto il messaggio per motivi di salute ma ha comunque rivolto la benedizione agli operatori dell'ospedale, ai bambini malati e ai volontari intervenuti nella sala. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev