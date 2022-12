Mercoledì 14 Dicembre 2022, 16:13 - Ultimo aggiornamento: 18:08

Papa Francesco ha fatto partire una inchiesta per capire se le riproduzioni ad altissima risoluzione della sterminata collezione dei Musei Vaticani vengono vendute all'estero senza la necessaria licenza della Santa Sede, legittima titolare di tutti i copyright.

La scoperta dell'avvocatessa di New York

A scoprire quasi casualmente che qualcosa non andava è stata una avvocatessa di New York che per conto di un cliente si stava occupando dei permessi necessari per l'utilizzo di alcune immagini delle opere vaticane che erano state pubblicate da una casa editrice di Bologna che aveva appena edito un libro di pregio sulla Cappella Sistina, mostrando gli affreschi michelangioleschi nei minimi dettagli. “Volevamo assolutamente avere l'opportunità di avere queste immagini il prima possibile” ha spiegato Sarah Rose Speno al Daily Wire, il giornale che ha fatto partire l'inchiesta vaticana. La casa editrice italiana - Scripta Maneant - avrebbe chiesto al cliente americano dell'avvocatessa 550 mila dollari per i diritti, sostenendo che una parte sarebbe poi stata versata al Vaticano per il tramite di monsignor Paolo Nicolini, direttore dei Musei Vaticani. La strana procedura ha fanno nascere ulteriori dubbi quando i responsabili della casa editrice “hanno richiesto un primo bonifico in contanti dell'importo di 82.500 dollari” aggiungendo che nel frattempo avrebbero ottenuto l'approvazione del Vaticano per la mostra di cui si stava occupando. “Abbiamo interrotto e chiuso il rapporto quando nessuno è stato in grado di fornirci il consenso documentato del Vaticano".

I documenti riservati

Alcuni anni fa la casa editrice italiana aveva ottenuto l'accesso esclusivo alla Cappella Sistina con il permesso di fotografarla a distanza ravvicinata per una pubblicazione numerata e unica al mondo. I documenti esaminati però parlano solo dell'autorizzazione a scattare immagini ad alta risoluzione delle opere d'arte del Vaticano ma non la cessione a terzi. “Non sono stati forniti diritti esclusivi, illimitati e mondiali, né sono stati concessi diritti di sub-licenza delle foto delle opere d'arte dei Musei Vaticani a terzi” si è difeso monsignor Paolo Nicolini, chiarendo che ogni passaggio all'epoca della pubblicazione del libro era stata fatta in modo chiaro e trasparente, secondo le solite procedure applicate. Nel frattempo l'avvocata Speno ha espresso le sue preoccupazioni al cardinale Kevin Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici che le assicurato che avrebbe riferito tutto alla Segreteria di Stato. Nel frattempo lo scorso 7 novembre Papa Francesco ha incontrato in una udienza monsignor Nicolini ma nulla è trapelato. L'unica cosa che è filtrata è che è stata fatta partire una inchiesta interna per capire quale sia stato il ruolo dei Musei Vaticani.