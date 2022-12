Papa Francesco abbraccia Roberto Benigni, incontro tra due amici prima dell'udienza del mercoledì

Città del Vaticano - Battute, risate, pacche sulla spalla, proprio come due amici. Poco prima dell'inizio della udienza del mercoledì nell'Aula Nervi in Vaticano, Papa Francesco ha ricevuto il comico e attore Roberto Benigni con il quale si è intrattenuto per una ventina di minuti. Non è la prima volta che si incontrano e, ancora una volta, l'incontro si è sviluppato su un comune sentire per diffondere, attraverso un nuovo linguaggio, la bellezza del Vangelo.

La puntata del racconto dei Vangeli insieme

Nella scorsa primavera sulla rete ammiraglia Rai era andata in onda una puntata dal titolo: “Papa Francesco e il racconto dei Vangeli”. Il Pontefice, partendo da dettagli di quadri, affreschi e sculture presenti nei Musei Vaticani, raccontava l'incontro tra Gesù e i personaggi dei Vangeli. Roberto Benigni invece metteva a fuoco il volto di Gesù nel giorno della Pasqua parlando di come sia doveroso chiedere a se stessi di essere più buoni e agli altri di essere felici.

Benigni citava anche San Paolo e Sant' Agostino dicendo che «Nutre la mente solo ciò che la rallegra». Il Pontefice invita a leggere le Scritture: «Continuo a consigliare il contatto giornaliero con il Vangelo perché se tu non hai contatto giornaliero con la persona amata, difficilmente potrai amare. L'amore è il contatto continuo, è il parlare continuo, è ascoltare l'altro, guardarlo. L'amore è condividere».