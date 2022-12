Truffe carte elettroniche, oltre 2,8 milioni di italiani caduti in trappola. Attenzione alle email e agli sms

Sono oltre 2,8 milioni gli italiani che, in soli 12 mesi, hanno subito una truffa nell'ambito delle carte elettroniche e, con il Natale alle porte e i siti presi d'assalto, basta poco per cadere in trappola. Il dato arriva dall'indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat. Il danno economico medio è stato pari a 196 euro e più di 1 frode su 3 (37,7%), nel caso delle carte, è avvenuto tramite l'invio di una email, mentre il 28,8% attraverso un falso sito web. Il 26,7%, invece, è stata portata a termine con un sms.

I dati sulle truffe

Come si comportano i truffati dopo aver subito una frode legata ad una carta di debito, credito o prepagata? Il 30,8% di chi è caduto in trappola ha deciso di non denunciare, molti (più di 2 su tre) lo hanno fatto per ragioni economiche (il danno era basso o erano sicuri di non recuperare quanto perso), mentre l'11% per motivi di natura psicologica: «si sentivano ingenui per esserci cascati» o «avevano paura di essere scoperti dai familiari».

Le vittime predilette dei truffatori nell'ambito delle carte elettroniche sono soprattutto gli uomini (7,2% rispetto al 5,9% del campione femminile), gli appartenenti alla fascia anagrafica 18-24 anni (13,3%) e, a dispetto di quanto si possa pensare, i rispondenti con un titolo di studio universitario (7,1% rispetto al 6,2% rilevato tra i non laureati).

