Città del Vaticano - In piena pandemia il Vaticano ha autorizzato uno dei libri fotografici più costosi ed esclusivi che siano mai stati pubblicati sulla magnificenza della Cappella Sistina. Una collana super esclusiva destinata a miliardari, nababbi o a collezionisti appassionati visto che il costo dei tre volumi si aggira attorno ai 20 mila euro.

Si tratta di un'operazione straordinaria. Un fotografo arrampicato su una scala in alluminio alta quattro metri, a doppia salita, davanti ad un treppiedi altrettanto alto sul quale è installato una macchina fotografica ad altissima definizione con un potente obiettivo, ha potuto lavorare per mesi e fotografare, centimetro per centimetro, uno dei capolavori più incredibili di tutti i tempi. Ogni dettaglio della Cappella Sistina, anche il particolare più nascosto o la sfumatura più impercettibile - è stato catturato e riprodotto nella opera fotografica dedicata al grandissimo affresco michelangiolesco.

La iniziativa editoriale super lusso è stata promossa dai Musei Vaticani assieme dal noto marchio The World of Interiors - un magazine del gruppo inglese Condè Nast - dalla casa bolognese Scripta Maneant, specializzata in testi d'eccezione. A febbraio dovrebbe uscire l'opera completa ma già intanto, sui social, qualche indiscrezione comincia a trapelare, compreso il costo finale certamente non alla portata delle tasche di chiunque (circa 17 mila sterline, oltre 18 mila euro).

Nei filmati realizzati colpisce come sono state realizzate le migliaia di fotografie scattate a ridosso dell'affresco (apparentemente) senza alcuna protezione per gli affreschi. Un particolare che non è passato inosservato. Tanto che qualcuno ai vertici del Vaticano si sta chiedendo se siano effettivamente stati tenuti in considerazione i rischi ai quali è stato esposto l'affresco più prezioso del mondo; nel caso di incidenti si sarebbe potuto mettere a repentaglio l'opera d'arte. Tra i testi scientifici che illustrano il capolavoro di Michelangelo quelli dell'ex direttore dei Musei, Antonio Paolucci oltre che l'attuale direttrice, Barbara Jatta.

