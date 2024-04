Emanuela Orlandi, lettera anonima al Tgr Lazio: «Il mistero ruota intorno a una parrocchia ai Gesuiti»

Nonostante siano trascorsi oltre quarant'anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, il velo di mistero che avvolge uno dei casi più inquietanti e dibattuti d'Italia non sembra destinato a diradarsi. Periodicamente emergono nuovi indizi, talvolta criptici, talvolta bizzarri, che alimentano il dibattito e la speranza di giungere finalmente a una soluzione. «Il mistero ruota intorno alla Compagnia di Gesù». Inizia così l'ultimo di questi, una lettera anonima, proveniente da Milano, recapitata questa mattina alla redazione del Tgr Lazio. La missiva che tira in ballo una parrocchia di Gesuiti è stata sequestrata dai carabinieri e sono in corso le indagini, che non escludono comunque che a inviare il messaggio sia stato un mitomane.

Emanuela Orlandi, lettera anonima in redazione

Si tratta di poche frasi scritte con un pennarello nero su un foglio bianco A4. Viene fatto il nome di un prete e l'indicazione di rivolgersi a lui, con un indirizzo. I cronisti della cronaca locale Rai si sono rivolti alla parrocchia e si sono sentiti rispondere: «Era un ragazzo di vent'anni, uno studente nostro. Una follia questa!». Il nome, insomma, corrisponderebbe a una persona che all'epoca della scomparsa di Emanuela, il 22 gennaio 1983, non era neppure nata. «L'autore della missiva è un mitomane», taglia corto il responsabile della parrocchia romana. Un'ipotesi peraltro ritenuta «probabile» stando ai primi accertamenti dei carabinieri.

Solo una delle tante segnalazioni

Interpellata sull'argomento, l'avvocato della famiglia Orlandi, Laura Sgrò, mostra le centinaia di segnalazioni che arrivano continuamente sulla scomparsa della quindicenne cittadina vaticana. Ma c'è un particolare sullo scritto che la legale vuole sottolineare «È la prima volta che viene fatto riferimento esplicito a un indirizzo nei confronti della Compagnia di Gesù. Per cui speriamo che gli inquirenti vadano a verificare». «Secondo noi Emanuela - aggiunge l'avv. Sgrò - è stata oggetto di un ricatto, che può avere una matrice o legata alla pedofilia, o un ricatto di natura finanziaria».

Le piste

Numerose le piste percorse finora sul caso Orlandi, tra Banda della Magliana, terrorismo internazionale, Ior e pedofilia, ma tutte cadute nel vuoto. Tre le inchieste finora aperte quella della procura di Roma, quella interna al Vaticano, quella della Commissione parlamentare che ascolterà a breve i familiari. «Io credo che che questo messaggio debba esser consegnato a loro - commenta il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi -. In primis all'inchiesta vaticana, visto che si parla in questo messaggio di un ordine religioso».