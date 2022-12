Domenica 11 Dicembre 2022, 08:23

Prima ha finto di essere il nipote in difficoltà e bisognoso di soldi. Poi si è presentato a casa nel tentativo di farsi passare come l'amico incaricato di ritirare il denaro appena richiesto. Un raggiro che però ha insospettito la badante della 78enne finita nella rete del baby truffatore. Così la donna ha chiamato la polizia e sventato il colpo. Il minorenne deve ora rispondere di truffa aggravata.

IN MANETTE

Sul posto, in via Tor de Schiavi, sono intervenute due volanti della polizia. Gli agenti al loro arrivo hanno sorpreso il ragazzo, 17enne residente ad Acerra, mentre era ancora nell'appartamento della vittima che solo a quel punto ha capito il raggiro. Il giovane è stato quindi fermato e arrestato. Mentre l'anziana ha riferito quanto appena avvenuto: «Mi ha telefonato prima dicendo di essere mio nipote - ha raccontato - la linea era disturbata e ho capito solo che aveva bisogno di soldi perché era finito in un brutto guaio. Mi sono preoccupata raccogliendo tutto il contante che potevo. Poi - ha detto ancora - è arrivato questo ragazzo dicendo di essere un caro amico, incaricato di prendere la somma di denaro». Gli investigatori hanno quindi chiuso il cerchio delle indagini fermando il ragazzino con l'accusa di truffa aggravata. I poliziotti hanno infine avviato accertamenti sul giovane ed è emerso che si tratta di un minore residente ad Acerra. Dalle indagini è emerso che il 17enne era da poco arrivato nella Capitale ed era pronto a ripartire, non appena concluso il colpo.

L'ESCALATION

I poliziotti stanno ora incrociando dati e denunce delle ultime settimane: il sospetto è che sia l'autore di altre truffe analoghe. Mentre polizia e carabinieri hanno attivato una fitta rete di controlli nelle ultime settimane registrando un'escalation di truffe ai danni di anziani. Venerdì (9 dicembre) l'allarme è scattato in via di Portonaccio.

Questa volta a colpire sono stati due truffatori che si sono finti segretari della scuola frequentata dal nipote incaricati di consegnare un pacco con materiale didattico. Una mossa astuta, una trappola in cui la donna, 88enne romana è caduta. Tanto che quando i due si sono presentati al portone di casa, la nonna è scesa consegnando i soldi senza alcun sospetto. La truffa è andata a segno: è stata la figlia della vittima qualche ora dopo a capire cosa era accaduto e a chiamare le forze dell'ordine. Ma quando i poliziotti sono intervenuti sul posto era già troppo tardi e dei due delinquenti non c'era più traccia: sono scappati via con un bottino da 5 mila euro. Le indagini degli investigatori per risalire alla loro identità sono tuttora in corso.