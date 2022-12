Morte inventata per sfuggire ai creditori, Pecorelli è stato scarcerato

PERUGIA Davide Pecorelli, 47 anni, l'imprenditore di San Giustino dato per morto in Albania nel gennaio dello scorso anno e ricomparso a largo dell'isola di Montecristo in settembre, è libero di lasciare il carcare di Capanne una volta finiti gli adempimenti burocratici. Lo ha deciso la Corte d'Appello su richiesta della Procura generale guidata da Sergio Sottani. La Procura aveva anche chiesto di non convalidare l'arresto, richiesta che è stata accolta. Pecorelli è accusato dalle autorità albanesi che hanno avviato le pratiche di estradizione di truffa, false dichiarazioni, profanazione di tombe, intralcio alla giustizia, danneggiamento, incendio, ed attraversamento illegale delle frontiere.

Pecorelli aveva inscenato la sua morte con un finto incidente d'auto in Albania. L'automobile era stata data alle fiamme e dentro erano stati rinvenuto resti umani che secondo la polizia albanese Pecorelli si era procurato profanando una tomba in un cimitero al di là dell'Adriatico