Vaticano, domani l'annuncio sul programma spirituale del Giubileo; oggi il sindaco Gualtieri ha parlato degli interventi su Roma

Città del Vaticano – Il Giubileo - definito più volte dal Vaticano come un momento spirituale fondamentale per la Chiesa di Roma - domani mattina verrà illustrato nel dettaglio alla stampa internazionale e così verranno svelate quali sono le tematiche degli eventi di fede che per un anno intero, a partire dall'apertura della Porta Santa, si svilupperanno nel corso del 2025. Nella sala stampa del Vaticano sarà l'arcivescovo Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione assieme a monsignor Graham Bell, Sottosegretario a parlare dettagliatamente del programma preparato. C'è grande attesa.

Intanto la macchina dell'Anno Santo si è messa finalmente in modo anche per la parte che interessa l'Italia e il territorio di Roma, al netto dei ritardi finora accumulati. Stamattina è stato il sindaco Roberto Gualtieri a parlare degli interventi messi in campo per mettere in sicurezza i pellegrinaggi e il flusso massiccio previsto. Si parla di circa 30 milioni di persone spalmate in dodici mesi. «I cantieri non sono ancora partiti? Quando lo sento dire mi viene da sorridere: il primo dpcm è stato varato a dicembre. Chiunque sappia di cantieri sa che, a così pochi mesi dallo start, arrivare ad aprire i cantieri a luglio quando l'intervento 'esistè da dicembre è un record di burocrazia» ha sottolineato il sindaco in audizione in commissione capitolina Giubileo.

Gualtieri ha presentato un riassunto di alcuni dei lavori più rilevanti. «Il sottovia di Piazza Pia e la pedonalizzazione di via della Conciliazione è un intervento da 70 milioni, il cui soggetto attuatore è Anas. È in corso la Conferenza dei servizi che si deve concludere entro fine maggio. Serve una delibera della Regione Lazio, ma l'utilità della Cabina di Regia è proprio quella che tutti si parlino, e tutti i passaggi avvengano quasi in tempo reale».

L'obiettivo è far partire i lavori a luglio, per farli concludere prima dell'avvio del Giubileo. «È un intervento importante perché pedonalizza due spazi: tutta la parte tra Castel Sant'Angelo e l'inizio via Conciliazione, e la parte su lungotevere dove ora le macchine vanno giù. Non è solo un'opera ingegneristica, ma diventerà una grande area verde e pedonale a disposizione dei turisti. È un intervento fortemente voluto e richiesto dalla Santa Sede, che resterà». Sempre restando in zona Vaticano, il sindaco ha parlato del parcheggio interrato di Piazza Risorgimento: sta arrivando il progetto definitivo con delle novità. Gualtieri ha inoltre citato il «parcheggio interrato di lungotevere Castello, per il quale è stata indetta la cds». Quanto alla piazza davanti alla Basilica di San Giovanni, «l'intervento è stato un pò rivisto in corso d'opera, ma è molto importante. Siamo in attesa del progetto definitivo: è in corso l'affidamento della progettazione. L'intervento si estenderà fino a Santa Croce in Gerusalemme». Infine le «pavimentazioni storiche: 5 milioni per 5 interventi. Abbiamo sospeso una parte degli interventi per evitare un eccesso di cantierizzazioni in alcune zone, come Prati. La gara è stata pubblicata, lavori per l'estate 2023».

Grazie al Giubileo ci sarà «un pacchetto, gigantesco e senza precedenti, di manutenzione straordinaria della viabilità principale e municipale. Si farà il 70 per cento della viabilità principale, 100 per cento con gli altri finanziamenti. È il più grande della storia della città. Si farà anche una parte della viabilità secondaria municipale. Ci sono 200 milioni attraverso una convenzione con Anas». I lavori inizieranno il 22 maggio dalla Tangenziale Est lato via Trionfale, ai primi di giugno invece a Capannelle. “I lavori saranno notturni, e diurni dove possibile. Questo intervento è integrato da altri interventi che saranno nel dpcm: 45 milioni per la viabilità municipale; altri 47 del Simu per la viabilità principale; l'illuminazione e la riqualificazione degli svincoli del Gra, con i lavori a giugno. Ci sono poi 10 milioni sui marciapiedi della viabilità principale e municipale».

Gualtieri è tornato anche a parlare della riqualificazione di piazza dei Cinquecento, di fronte alla Stazione Termini. Cantieri in due lotti: una parte con conclusione a dicembre 2024 l'altra con avvio a gennaio 2026 per evitare cantieri nell'Anno giubilare. Infine i collegamenti con l'area di Tor Vergata, dove è prevista una prima parte degli interventi di riqualificazione sulle Vele incompiute.