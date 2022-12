Welfare, Mons. Fisichella: “Macchina Giubileo in moto, guardare avanti in collaborazione”

(Adnkronos) - Monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione e Delegato per il Giubileo 2025, in occasione dell'evento Aepi 'Un nuovo modello di welfare', ha riferito che la macchina del Giubileo è in movimento e spera che si compiano alcuni lavori urgenti nella capitale, di modo che i pellegrini possano essere accolti nel migliore dei modi.