Papa Francesco: «Ideologia gender è qualcosa di diverso da gay e trans». Lettera a suor Jeannine che difende il mondo Lgbtq+

E' durato pochi mesi l'entusiasmo di suor Jeannine Gramick, una delle figure più popolari negli Stati Uniti, considerata dal popolo Lgbtq+ una specie di madre Teresa, una santa, un angelo. Sanzionata a suo tempo da Ratzinger per la sua pastorale sulla causa del gender, la co-fondatrice di New Ways Ministry era stata ricevuta e riabilitata da Francesco l'anno scorso durante i lavori sinodali. La sua gioia però si è letteralmente smorzata quando ha letto l'ultimo documento promulgato da Bergoglio, Dignitas Infinita, in cui, in alcuni passaggi, si condanna senza appello la teoria del gender.

In un lungo scritto pubblicato su alcune riviste cattoliche suor Jeannine ammette la grande delusione. «Mi sono sentita molto triste quando il Dicastero vaticano per la Dottrina della Fede ha promulgato Dignitas Infinita.

Ho sentito l'immenso dolore tra le persone LGBTQ e le loro famiglie e amici. Questo documento afferma molte verità belle ed essenziali, ma la sezione sulla teoria del genere, che condanna l'"ideologia di genere", sta danneggiando le persone transgender che amo».

La battagliera suor Jeannine ha così preso carta e penna e ha scritto a Papa Francesco e lui le ha risposto sostenendo che un conto sono i transgender e un'altra l'ideologia. Ecco cosa le ha scritto: «L'ideologia di genere è qualcosa di diverso dalle persone omosessuali o transessuali. L'ideologia di genere rende tutti uguali senza rispetto per la storia personale. Capisco la preoccupazione per quel paragrafo in Dignitas Infinita, ma non si riferisce alle persone transgender ma all'ideologia di genere, che annulla le differenze. Le persone transgender devono essere accettate e integrate nella società».

Suor Jeannine ha sottolineato, rivolgendosi al Papa, che «l'ideologia di genere» ha un significato diverso. Non implica annullare o non rispettare le differenze. «È vero il contrario: coloro che usano quel termine non considerano o rispettano la storia e l'esperienza di genere di una persona. Credo che le persone che usano il termine ideologia di genere molto probabilmente non abbiano mai accompagnato le persone transgender».

La religiosa ha detto a Papa Francesco che, molti anni fa, non riusciva a capire perché alcune persone transgender cercassero «interventi di cambiamento di sesso», un termine usato nella Dignitas Infinita anche se gli operatori sanitari chiamano «interventi medici di affermazione del genere». La religiosa si chiede: «Come ci si sente a vivere in un corpo con un'identità contraria a come credi che Dio ti abbia creato nella tua anima? (…) La Chiesa dovrebbe aiutare a rimuovere il dolore in modo che la persona possa diventare una nella mente e nel corpo come Dio intende. Se è nel corpo che ogni persona riconosce se stessa, come afferma Dignitas Infinita (paragrafo 60), che grave fardello sta ponendo la Chiesa sulla persona che non si riconosce nel corpo della sua nascita!»

In sintesi, Papa Francesco è giustamente preoccupato che la società non renda tutti uguali senza rispetto per la storia personale. Ma nella nostra cultura, ribadisce la suora americana, coloro che usano il termine «ideologia di genere, fanno proprio questo non accettando le differenze nel modo in cui le persone percepiscono la loro identità di genere. Le persone che usano questo termine rendono così tutti uguali non rispettando le storie individuali e personali delle persone.Oh, che grosso problema abbiamo quando le stesse parole significano cose diverse per persone diverse!»

